18/01/2018 10:03


'Özür borcumuz var' diyen ABD'ye Ankara'dan ilk yanıt

Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Dışişleri Bakanı "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" sözlerine yanıt verdi

Bakan Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz" dedi.

 

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