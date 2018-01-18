Meral Akşener'den çok sert Afrin operasyonu açıklaması

MGK Bildirisi ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İyyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından flaş paylaşımlarda bulundu

Meral Akşener’ın açıklamaları şöyle:

“Suriye'de kardeşin Esad, bir anda düşmanın Eset'e döndü, amenna. Şam'da Emevi Camiinde namaz kılacaktın, aradan zaman geçti pek çok şehit verdik sonuç nedir? Sonuç; sınırda bir koridor, 30 bin kişilik YPG ve PYD güçlerine gönderilen 4 bin tır silah ve sınırda peşmerge koridoru.

Afrin'deki YPG-PYD güçleri Rusya'nın kanatları altında. Fırat'ın doğusundaki PYD güçleri ABD'nin kanatları altında.

Sen Afrin'e bir harekat yapacağım diyorsun; ben bu ülkede içişleri bakanlığı yaptım, böyle davulla zurnayla, megafonla harekat yapacağız diye açıklama yapılmaz.

AFRİN OPERASYONU

Evlatlarımızı, kuzularımızı bile bile tuzağın içine göndermektir, bu. Düşmanın tedbir almasına müsaade ediyorsun. Evet, Afrin'e operasyon yapmalısın. Ama bu harekat için Rusya sana ne diyecek, ABD sana ne diyecek; millet bunu bilmek istiyor.

Afrin'e operasyon yapmak için öncelikle İncirlik üssünü kapatacaksın, Malatya'daki üssü kapatacaksın. Yüreğin yetiyorsa bunları yapacaksın; ondan sonra elin güçlü olarak bunlarla masaya oturursun.

“GARİBAN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN KABADAYILIK TASLIYORSUN”

Ama çocuklarımız üzerinden iç politikada bir dümen döndürüyorsan, ki daha önce yaptın, sana bir önerim var: Şu paralı askerlik yapan çocuklarınızı ön saflarda görelim. Kendi çocuklarınız paralı askerlik yapıyor, garibanın çocukları üzerinden kabadayılık taslıyorsun.

Bütün siyasi partilerde; Ak Parti'de, MHP'de, CHP'de ve İYİ Parti'de hangi siyasi çocuğuna paralı askerlik yaptırmışsa, 40 yaşını geçmemiş çocuklarının tamamının askere alınmasını ve Afrin harekatında başrolde olmasını talep ediyorum.

“KEFENLİ TOSUNLARIN ASKERE ALINSIN”

Özellikle “one minute” olayından sonra, annelerinin dantelli masa örtüleriyle ölmeye ölmeye geldik diye bağıran şu kefenli tosunların da isim isim tespit edilip, mutlaka askere alınmasını ve Afrin operasyonunda başrolde yer almalarını tavsiye ediyorum.

BOP’UN EŞBAŞKANI İLE NELER KONUŞTUN?

Sn. Erdoğan 2003 yılında BOP eş başkanı olduğunu ilan etti. Bu dönemde, Ortadoğu'da 22 ülkenin sınırının ve içinin değişeceğini ilan eden ABD ile BOP'un eş başkanı olurken neler konuştun? Nelerin altına imza attın? Bu millet ne sözler verdiğini bilmek istiyor?

2003 yılında ABD’nin Ortadoğu projesi BOP eş başkanı olurken, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olacağını kabul ettin mi?

“ERDOĞAN BU GÖREVİ BAHÇELİ VE PERİNÇEK’E VERMİŞ”

Bizim yerli ve millîliğimizin zekâtını versek sizinkini karşılar be! 24 saat İYİ Parti'yle oturup, İYİ Parti'yle kalkıyorlar.

Sanırım Erdoğan bu görevi Perinçek ve Bahçeli'ye vermiş. Ama bilesiniz ki bu taktikler bize ve arkadaşlarımıza vız gelir tırıs gider.

“DEVLETE AİT BÜTÜN UÇAKLARI SATACAĞIZ”

Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız.Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin.

“KÜLLİYE’Yİ BİLİM MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Külliyeyi Türkiye'nin bilim merkezi yapacağız. Size söz veriyorum kendi evimde oturacağım. Ankara'da 2+1 kiralık bir evde oturuyorum. İstanbul'da küçük bir evim var. Kendime ve sülaleme ait ne mal mülk varsa açıklayacağım. Cumhurbaşkanlığı süresince tek kuruşluk mal almayacağım.

“ÖRTÜLÜ ÖDENEK KULLANMAYACAĞIM”

Cumhurbaşkanı bir kamyon maaş alıyor. Ben örtülü ödenek kullanmayacağım, onlar sizin vergileriniz. O kadar çok maaşın günlük giderler dışında kalan kısmıyla 5 yıl boyunca kız ve erkek çocukları okutacağım. Siz örnek olursanız bürokrat ona uyar, belediye başkanı ona uyar.

OHAL: KIŞ LASTİĞİNİN NE İLGİSİ VAR?

OHAL darbe teşebbüsü sonrasında ilan edildi. O dönem için doğruydu. Darbe teşebbüsüyle hızlı şekilde mücadele edebilmek, hızlı kararlar alabilmek için gerekliydi, herkes de arkasında durdu. Ama 1.5 sene oldu? KHK içinde yer alan kar lastiğinin darbe teşebbüsüyle ne ilgisi var?

Memurların özlük haklarının, şunun bunun Kanun hükmünde Kararname içinde ne işi var? Sayın Erdoğan Anayasa suçu işlemektedir. Çünkü referandumda evet çıktı ve bunun sonuçları 2019 Kasım'ında yapılacak seçimle beraber hayata geçecek.

“ANAYASAL SUÇTUR”

Şu an sadece partili cumhurbaşkanı meselesi uygulamada. Buna karşın Türkiye bir buçuk senedir, darbeyi de fırsat bilerek olağanüstü hal çerçevesinde, 2019'da uygulamaya geçecek başkanlık yönetimi altında fiilen idare edilen bir ülke haline gelmiştir. Bu bir anayasal suçtur.

Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır, parlamenter sistemin cumhurbaşkanıdır. Bakanlık sisteminin yetkileriyle ilgili kanunlar çıkmamıştır ve dolayısıyla geçmiş cumhurbaşkanlarının yetkilerine sahiptir.

Ama kullandığı yetkiler 2019 seçimlerinde başkanlık sıfatına sahip kişiye verilecek olan yetkilerdir. Sanki o seçimler yapılmış da, seçimleri kazanmış gibi o yetkileri bugün rahatlıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla kendisi alenen anayasal suç işlemektedir.

“BÜTÜN MAL VARLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM”

Dünün Refah Partisi'nin ve Ak Parti'nin kuruluşundaki teşkilat mensupları yok artık, çünkü hepsi zengin oldu, şımardı. Mahallede, sokakta selam vermeye zorlanıyorlar.

Şimdi size buradan şahsım olarak bir söz veriyorum. Çocuğumun üzerine olanlar da dahil tüm mal varlığımı açıklayacağım; altına imzamı atacağım. Cumhurbaşkanı olduğum süre boyunca bir tane ev, araba, mal mülk almayacağım. Ailemin hiçbir ferdi almayacak.”