18/01/2018 08:38


Bekir Bozdağ açıkladı OHAL 3 ay daha uzatılacak

bekir bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirdiklerini belirten Bozdağ "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığı'na gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır" dedi. Bozdağ "Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditler, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması zaruretini ortaya koymuştur” diye konuştu.

'Türkiye sabrının son noktasına geldi'

ABD'nin Suriye'de "Sınır Güvenliği Gücü” kurma planına ilişkin olarak Bozdağ, "Türkiye, Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası söz konusu olduğu zaman, riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır ve yapıyor da" dedi. "Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir" diyen Bozdağ "Kimse Türkiye'nin bundan sonraki gelişmelere daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır” diye konuştu. Bozdağ "Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası söz konusu olduğu zaman atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur" dedi.

MGK: Terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceğiz

Milli Güvenlik Kurulu'nun yaklaşık 4,5 saat süren toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı" belirtilmişti.

MGK bildirisinde, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" ifadesi yer almıştı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe


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