CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu görevi devraldı

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi bugün itibariyle devraldı. Kaftancıoğlu'nun görev devri için Şişli'deki İl Başkanlığında tören düzenlendi

Kongrede 7 oy farkla geride bıraktığı Eski İl Başkanı Cemal Canpolat’la birlikte salona gelen Canan Kaftancıoğlu, alkışlarla karşılandı. Eski İl Başkanı sıfatıyla konuşan Cemal Canpolat, “ Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Birbirimizle uğraşacak bir tek dakikamız yoktur. Seçildiği günden beri bir linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum”dedi. Canpolat’ın bu sözleri üzerine salondan “Faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla” sloganları yükseldi.

KILICDAROĞLU’NDAN ALDIĞI CHP ROZETİNİ KAFTANCIOĞLU’NA TAKTI

Canan Kaftancıoğlu’na çiçek veren Canpolat ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçildiği gün kendisine verdiğini söylediği CHP rozetini Kaftancıoğlu’na taktı.

KAFTANCIOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

“ İlk ve son kez konuşacağım” diyen Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuyu tek bir kez açmadan işimize bakacağız. Sizler sadece devir teslime gelmediniz. Sizler partimize sahip çıkmaya geldiğiniz. Şahsıma yapılan saldırılar partimize yapılan saldırılar. Kuvayı Milliye’yi örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün nesliyiz. Bizler onun izinden giden kurucumuz, kurtarıcımız olarak gören yoldaşları, neferleriyiz. CHP, kökünü Kuvayi Milliye’den alan ulu bir çınardır. Savaş meydanlarında birlik ve beraberlikle yükselmiştir. Burayı, kendinize yedeklediğiniz partilerle karıştırmayın. Burası CHP’dir, CHP’den kimseye yandaş çıkmaz.”

Canan Kaftancıoğlu kendisine destek için gelen kalabalığı dışarı çıkartarak hakkındaki iddialara görsel sunumlar eşliğinde yanıt verdi.

Attığı tweetlerle ilgili görsel sunum eşliğinde açıklama yapan Kaftancıoğlu Gezi olayları döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine hakaret içeren bir duvar yazısını paylaşmasından ötürü özür diledi.

'SAYIN ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

“Yazdığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım, bir tanesi hariç diyen” Kaftancıoğlu gözümden kaçtığını söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğar’ın annesine hakaret içeren duvar yazısı görseliyle ilgili özür diledi. Kaftancıoğlu, “Gezi direnişi insanların en haklı halleriyle bir araya geldiği direnişti. Devletin kadrolarına yerleştirdikleri FETÖ’cü polislerin baskısıyla nasıl püskürdüğünü hepimiz biliyorum. Gezi olayları sırasında bir sürü paylaşımda bulundum. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben de orada yaptığım hatayı, özür dileyerek paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan’ın annesine hakaret olan bir görseli de paylaşmışım. Bizim için annelik çok kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi sayın Erdoğan annesine bir şey denildiğinde de bunun karşısında duracak biri olarak, ben sayın Erdoğan’dan samimi olarak özür dilerim”diye konuştu.