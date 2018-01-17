CHP MYK toplantısında gündem Afrin ve OHAL süresi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda olası Afrin operasyonu, OHAL süresi ve CHP 36. Olağan Kurultayı hakkında değerlendirmeler yapıldı

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen MYK toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.Edinilen bilgiye göre toplantıda, olağanüstü halin (OHAL) bir kez daha uzatılacak olmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapılarak, buna TBMM'de ve alanlarda gösterilebilecek demokratik tepkiler masaya yatırıldı.

CHP'de İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yapılan eleştirilerin ele alındığı toplantıda, haksız eleştirilere karşı Kaftancıoğlu'nun yanında yer alınması gerektiğine işaret edildi.

Toplantıda, Türkiye'nin olası Afrin operasyonu da masaya yatırıldı. Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurların yok edilmesinin önemli olduğu dile getirilen toplantıda, operasyon süresince yaşanabilecek sıkıntılar değerlendirildi.

Partinin, 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nı ana temasının "adalet ve cesaret" olarak belirlendiği toplantıda, renk, müzik, slogan ve pankart konusundaki çalışmaların titizlikle sürdürülmesi kararlaştırıldı.