Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı OHAL'in ne zaman biteceğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk canlı yayınında OHAL süresine dair açıklama yaptı

OHAL’in ne zaman biteceği konusuna değinen Uçum, “Terörle mücadele, sınır güvenliği ve FETÖ ile mücadele konusunda farklı durumların gelişme ihtimali olabilir. OHAL’i gerektirecek herhangi bir konu bundan sonraki süreçte ortaya çıkmazsa, bunu siyasi iradenin değerlendireceğini düşünüyorum. En azından böyle bir objektif bakış açısıyla meselenin ele alındığını biliyorum” ifadelerini kullandı.