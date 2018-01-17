17/01/2018 08:01


Muharrem İnce açıkladı genel başkanlığa aday olacak mı

Muharrem İnce

Yalova yerel basınına göre CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, gelecek Şubat ayında yapılacak CHP olağan kongresinde genel başkanlık için aday olacak

YOdatv'nin haberine göre Muharrem İnce, aday olup olmayacağı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “Ortak iyiyi bulmaya çalışıyoruz. Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir mesaj vermek istiyoruz.”

Bu açıklamanın genel başkanlık için aday olacağı anlamına mı geldiği şeklindeki soruya ise Muharrem İnce, “Bilmiyorum. Görüşmeler yapıyoruz. Birkaç gün içinde bir açıklama yapacağım. Hafta sonu ya da hafta sonuna kadar açıklama yapılacak” dedi.


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