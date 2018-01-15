15/01/2018 08:00


İstanbul İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hakkında soruşturma açılan Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır. Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.

 


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