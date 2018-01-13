Bekir Bozdağ net konuştu 'AYM'nin karar verme yetkisi yoktur'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı hakkında açıklama yaptı

Bozdağ, AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında vermiş olduğu kararı ile ilgili "Bu karar, bir beraat kararıdır. AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularını görüşerek, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş ve tahliyelerine hükmetmişti.

İstanbul 13 ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı tebliğ edilmesinin ardından tutukluluk halinin yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Değerlendirmenin ardından, FETÖ sanıkları Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.