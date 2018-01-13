13/01/2018 12:25


Tutuklu vekil Enis Berberoğlu kongreye mesaj yolladı

Enis Berberoğlu

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'ne mesaj yolladı

Tutuklu vekil Berberoğlu mesajında şöyle dedi: "Demokrasi ve adalet ardına çok ağır bedel ödemiş dostum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensubu Dursun Çiçek aracılığı ile sizlere yolladığım bu mesajımda vurgulamak isterim ki; ne bir pişmanlık ve ne de suçluluk duygusundan eser yoktur. Müteahhit bürolarında ve avukat ofislerinde değil, cephelerde savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin onurlu bir üyesi olarak ne siz dava arkadaşlarımı ve ne de canımdan çok sevdiğim ailemi mahcup edecek hiç bir eylemim olmadı ve olamaz da..."


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