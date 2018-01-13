Meral Akşener FETÖ'cüsün diyenlere tepki gösterdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı aracılığıyla ateş püskürdü

Hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.