Bakan Çavuşoğlu ABD'yi FETÖ konusunda uyardı

ABD'nin Los Angeles kentini ziyarete giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin FETÖ konusundaki tutumunu eleştirerek ABD'ye FETÖ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu rezidansında, bölgede yaşayan Türklerle bir araya geldi.Çavuşoğlu, ABD'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusundaki tutumunu eleştirerek, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika’dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik." dedi.

"İnşallah ABD de bir gün anlar"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika önceliklerinin barış ve adalet üzerine kurulu olduğunu anlattı.

FETÖ meselesine değinen Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. İade taleplerimiz gerçekleşmedi, henüz bir soruşturma açılmadı." değerlendirmesini yaptı.

"Diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz"

Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlara temas eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD bizim en önemli müttefiklerimizden biridir. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız ve ilişkilerimizde inişler-çıkışlar olabilir ama bu FETÖ meselesi ile ABD'nin PYD'ye silah vermesi meselesi dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz. Esasen iki gün sonra Vancouver'da ABD ile beraber katılacağımız toplantı bile Kore Savaşı'ndan bu yana aramızda oluşturduğumuz müttefikliğin bir yansımasıdır."