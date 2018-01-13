13/01/2018 07:44


Bakan Çavuşoğlu ABD'yi FETÖ konusunda uyardı

Mevlüt Çavuşoğlu

ABD'nin Los Angeles kentini ziyarete giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin FETÖ konusundaki tutumunu eleştirerek ABD'ye FETÖ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu rezidansında, bölgede yaşayan Türklerle bir araya geldi.Çavuşoğlu, ABD'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusundaki tutumunu eleştirerek, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika’dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik." dedi.

"İnşallah ABD de bir gün anlar"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika önceliklerinin barış ve adalet üzerine kurulu olduğunu anlattı.

FETÖ meselesine değinen Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. İade taleplerimiz gerçekleşmedi, henüz bir soruşturma açılmadı." değerlendirmesini yaptı.

"Diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz" 

Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlara temas eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD bizim en önemli müttefiklerimizden biridir. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız ve ilişkilerimizde inişler-çıkışlar olabilir ama bu FETÖ meselesi ile ABD'nin PYD'ye silah vermesi meselesi dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz. Esasen iki gün sonra Vancouver'da ABD ile beraber katılacağımız toplantı bile Kore Savaşı'ndan bu yana aramızda oluşturduğumuz müttefikliğin bir yansımasıdır."

İlgili Haberler
bedelli askerlik

CHP'den hükümete bedelli askerlik çağrısı

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez bir duruşmaya katıldı

abdullah gül

Eleştirilerin hedefi Abdullah Gül ilk kez konuştu

akp mhp

İki partinin de ittifak komisyonu üyeleri açıklandı

Son Dakika Haberleri
Bitcoin

Bitcoin kullanıcılarına uyarı 'Terör örgütüne yardım ediyor olabilirsiniz'

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da bir ilk, kadınlar futbol maçını stadyumda izledi

Tunus'ta protesto

Tunus halkı hayat pahalılığına tepkisini sürdürüyor

donald trump

ABD Başkanı Trump'tan kritik İran kararı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Esas düşman yanı başımızda

Geçenlerde terörle mücadele konusunda yazdığımız bir yazıda, güvenlik güçlerimizin ve bizi yönetenlerin kararlılığı sayesinde PKK ‘nın belinin kırıldığına değinmiş ve “Terörle mücadelede başarı elde edildi” ...

Devam