12/01/2018 14:09


CHP'den hükümete bedelli askerlik çağrısı

bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusu uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili CHP'den flaş bir çıkış geldi

TBMM’de bir açıklama yapan Hatay Milletvekili Serkan Topal, son olarak 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasından 10 binlerce kişinin yararlandığını hatırlatarak, “2017 yılı itibarıyla 2 milyon 800 bin kişinin çeşitli sebeplerden dolayı askerliğini tecil ettirdiği, 450 bin kişinin de bakaya kaldığı belirtilmektedir” dedi.

NETLEŞTİRMEK GEREKİYOR

Bedelli askerlik konusunun aylardır ülke gündemindeki yerini koruduğunu söyleyen Topal, “10 binlerce gencimiz bedelli askerlik konusunun netleşmesini beklemektedir. Oluşan kamuoyunu ve beklentileri daha ne kadar göz ardı etmeyi düşünüyorsunuz? Hükümeti bu konuda bir an evvel çalışmaya yapmaya davet ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ardından da Başbakan Binali Yıldırım “Bedelli askerlik şu anda gündemimizde yok” açıklaması yapmıştı. Bedelli askerlik isteyenler ise, sosyal medyada örgütlenerek ve bedelli askerlik için platformlar kurarak hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor. Change.org isimli sitedeki imza kampanyasında, 2017 yılında bedelli askerlik çıkması için imza toplanmış, bu kampanyalara 50 binin üzerinde imza atılmıştı. İmza kampanyaları halen devam ediyor.


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