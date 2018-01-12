12/01/2018 08:09


Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin ile Suriye'yi görüştü

Erdoğan, Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile telefonda yaptığı görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.


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