Bekir Bozdağ'dan AYM'nin Alpay ve Altan kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliyelerini istemesine tepki gösterdi

Bozdağ, "Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez." dedi. "Alpay ve Altan kararıyla Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır." diyen Bozdağ, "Anayasa Mahkemesinin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir." ifadesini kullandı.