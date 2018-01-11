Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının MHP Genel Başkanı Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusuna "Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz." cevabını vermişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.