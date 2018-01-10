10/01/2018 13:27


Abdullah Gül gazetecilerin OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah gül

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mehmet Beğendik'in cenazesi için gittiği Kayseri'de gazetecilerin kendisine OHAL süresinin uzatılmasıyla ilgili yönelttiği soruyu yanıtsız bıraktı

Havalimanı çıkışında konuşan Gül, “Hemşehrimiz Mehmet Bey’in vefatı nedeniyle geldim. Kendisi memleketin en maruf eşraflarından birisiydi. Aynı zamanda çok değerli bir iş adamı. Bugün AVM diye bilenen alışveriş merkezleri yokken, Mehmet Bey kendi ismi ile yayıldı. Önemli bir insandı. Kendisiyle dostluğumuz, hemşehriliğimiz vardı. Kime sorarsanız ‘Çok delikanlı bir insandı’ diyecektir. Dolayısıyla uzun süre hastalık geçirdi” dedi. Gül, gazetecilerin OHAL’in 6’ncı defa uzatılması ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.


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