10/01/2018 11:25


KKTC resmi seçim sonucu milletvekillerinin isim listesi

kktc

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YSK, milletvekilliği erken genel seçimi resmi sonuçlarını açıkladı. İşte Kıbrıs'taki yeni milletvekillerinin isimleri

AVRUPA GAZETE-Hüseyin Turan/Girne-Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını duyurdu. UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığını açıklayan Şefik, karma oyların yüzde 11 civarında, geçersiz oyların da yüzde 11.7 olduğunu söyledi.Şefik, YSK’da ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara cuma günü saat 17.00’ye kadar itiraz süresi olduğunu bildirdi.

 

 

Şefik’in açıklamasına göre partilerin aldığı oyların yüzdelikleri şöyle:

TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97 

 

Kazanan milletvekillerinin isimleri de şöyle:

 

Lefkoşa

UBP: Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Hüseyin Özgürgün, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu,  Zorlu Töre

CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar, Özdil Nami, Doğuş Derya, 

HP: Kudret Özersay, Tolga Atakan, Gülşah Manavoğlu

TDP: Cemal Özyiğit

DP: Serdar Denktaş

YDP: Bertan Zaroğlu

 

Gazimağusa

UBP: Sunat Atun, Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner, Resmiye Canaltay

CTP: Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy

HP: Hasan Topal, Ayşegül Baybars

TDP: Hüseyin Angolemli

DP: Fikri Ataoğlu

YDP: Erhan Arıklı

 

Girne

UBP: Kutlu Evren, Ünal Üstel, İzlem Altuğra, Özdemir Berova

CTP: Fazilet Özdenefe, Fikri Toros

HP: Erek Çağatay, Jale Rogers

TDP: Zeki Çeler

DP: Koral Çağman

 

Güzelyurt

UBP: Ali Pilli, Menteş Gündüz

CTP: Armağan Candan

HP: Hasan Büyükoğlu

 

İskele

UBP: Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Yasemin Ö  ztürk

CTP: Biray Hamzaoğluları

HP: Mesut Genç

 

Lefke

UBP: Aytaç Çaluda

 

CTP: Salahi Şahiner

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik basın toplantısında seçime katılan siyasi partilerin yüzdelik olarak oy oranlarını “TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97” olarak açıkladı.

Partilerin ilçelerdeki milletvekili sayısını da duyuran Şefik, “Lefkoşa’da, TDP 1, UBP 6, DP 1, YDP 1, HP 3, CTP 4, Gazimağusa’da TDP 1, UBP 5, DP 1, YDP 1, HP 2, CTP 3, Girne’de, TDP 1, UBP 4, DP 1, HP 2, CTP 2, Güzelyurt’ta UBP 2, HP 1, CTP 1, İskele’de, UBP 3, HP 1, CTP 1, Lefke’de, UBP 1, CTP 1” açıklaması yaptı.


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