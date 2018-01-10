KKTC resmi seçim sonucu milletvekillerinin isim listesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YSK, milletvekilliği erken genel seçimi resmi sonuçlarını açıkladı. İşte Kıbrıs'taki yeni milletvekillerinin isimleri
AVRUPA GAZETE-Hüseyin Turan/Girne-Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını duyurdu. UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığını açıklayan Şefik, karma oyların yüzde 11 civarında, geçersiz oyların da yüzde 11.7 olduğunu söyledi.Şefik, YSK’da ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara cuma günü saat 17.00’ye kadar itiraz süresi olduğunu bildirdi.
Şefik’in açıklamasına göre partilerin aldığı oyların yüzdelikleri şöyle:
TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97
Kazanan milletvekillerinin isimleri de şöyle:
Lefkoşa
UBP: Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Hüseyin Özgürgün, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, Zorlu Töre
CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar, Özdil Nami, Doğuş Derya,
HP: Kudret Özersay, Tolga Atakan, Gülşah Manavoğlu
TDP: Cemal Özyiğit
DP: Serdar Denktaş
YDP: Bertan Zaroğlu
Gazimağusa
UBP: Sunat Atun, Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner, Resmiye Canaltay
CTP: Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy
HP: Hasan Topal, Ayşegül Baybars
TDP: Hüseyin Angolemli
DP: Fikri Ataoğlu
YDP: Erhan Arıklı
Girne
UBP: Kutlu Evren, Ünal Üstel, İzlem Altuğra, Özdemir Berova
CTP: Fazilet Özdenefe, Fikri Toros
HP: Erek Çağatay, Jale Rogers
TDP: Zeki Çeler
DP: Koral Çağman
Güzelyurt
UBP: Ali Pilli, Menteş Gündüz
CTP: Armağan Candan
HP: Hasan Büyükoğlu
İskele
UBP: Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Yasemin Ö ztürk
CTP: Biray Hamzaoğluları
HP: Mesut Genç
Lefke
UBP: Aytaç Çaluda
CTP: Salahi Şahiner
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik basın toplantısında seçime katılan siyasi partilerin yüzdelik olarak oy oranlarını “TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97” olarak açıkladı.
Partilerin ilçelerdeki milletvekili sayısını da duyuran Şefik, “Lefkoşa’da, TDP 1, UBP 6, DP 1, YDP 1, HP 3, CTP 4, Gazimağusa’da TDP 1, UBP 5, DP 1, YDP 1, HP 2, CTP 3, Girne’de, TDP 1, UBP 4, DP 1, HP 2, CTP 2, Güzelyurt’ta UBP 2, HP 1, CTP 1, İskele’de, UBP 3, HP 1, CTP 1, Lefke’de, UBP 1, CTP 1” açıklaması yaptı.