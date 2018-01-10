HDP'li Hasip Kaplan istifa etti

HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından sert paylaşımlarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı

Hasip Kaplan sosyal medyada yaptığı istifa duyurusunda şu ifadeleri kullandı: "HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın"

"HDP'de Eş Başkanlık modeli getirilirken, Kadın/Erkek olsun dedik, cins ayrımcılığına karşı çıktık Türk/Kürt farklı halklardan, eşitlik olsun dedik, Şimdi Demirtaş'ın yerine göz koyanlara karşı çıkmak ırkçılık mı?oluyor?"