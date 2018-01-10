10/01/2018 10:54


CHP liderinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesinin, baskı rejiminin en açık göstergesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum." değerlendirmesini yaptı.


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