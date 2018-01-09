09/01/2018 14:09


MHP lideri Bahçeli Erdoğan'ın görüşme teklifine yanıt verdi

devlet bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine görüşme teklifinde bulunan Erdoğan'a olumlu yanıt verdi. İkili yarın saat 16:00'da bir araya gelecek

MHP lideri Bahçeli'nin 2019 yılındaki seçimleri için yaptığı 'destek' açıklaması ile ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "7 Ağustos ruhunu yaşatmakta kararlıyız. Sayın Bahçeli ile bir araya gelir konuşuruz. Dün yaptığı açıklamaya çok değerli görüyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettiğini yanıt beklediğini belirterek, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım" dedi. İkili arasında görüşmenin yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı.


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