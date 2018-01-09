Cumhurbaşkanından MHP liderin açıklamasına ilk yanıt

2019 yılında yağılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Sayın Bahçeli’ye milli ve yerli duruşu için teşekkür ediyorum. Şahsım, milletim ve partim adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli notlar:

UYUM YASALARI: MHP İLE EL ELE VERECEĞİZ

Anlıyorum ki bu kongrelerle birlikte 2019’a mart ve kasıma çok farklı gireceğiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hazırlıklarını büyük ölçüde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor.

Asıl olan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Hazırlıkları süratle bir araya getirerek önümüzdeki bir asrı kucaklayacak yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız. İlk imtihan mahalli seçimlerdir. Mart 2019. Buna hazır mısınız? Kasım 2019. Hazır mısınız? Kapı kapı dolaşmaya da var mısınız?

BAHÇELİ’NİN 2019 DESTEĞİ: 7 AĞUSTOS RUHUNU YAŞAMAKTA KARARLIYIZ

Seçimler arefesinde sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki, “şu ne der, bu ne der”. Biz ne deriz, aslolan budur. Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz.