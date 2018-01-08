08/01/2018 18:08


Bekir Bozdağ 'OHAL bir kez daha uzatılacak'

Bekir Bozdağ

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştiirilen toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü.Toplantı sonunda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı:

Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.

 

 

 


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