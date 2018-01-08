08/01/2018 18:08
Bekir Bozdağ 'OHAL bir kez daha uzatılacak'
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştiirilen toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü.Toplantı sonunda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı:
Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.