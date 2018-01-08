08/01/2018 18:04
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi kararına AK Parti'den ilk yorum
MHP lideri Bahçeli bugün yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceklerini açıklamıştı
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması durumunda Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Bahçeli'nin bu açıklamasına AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Partimizin yetkili kurulları bu konuda toplanacak ve gerekli kararı verecek. Açıklamasını takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.