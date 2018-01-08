08/01/2018 17:52


Akşener'den MHP liderinin ittifak önerisine jet yanıt

Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin kendisine CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine sessiz kalmadı

Akşener, "Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil. Biz sayın Bahçeli, sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz" diye konuştu. Akşener, her hangi bir ittifakın söz konusu olmayacağını açıkladı.

 

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