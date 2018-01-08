2019 seçimlerinde AKP ve MHP ittifak yapacak mı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde partisinin aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Bu sefer gözler 'AKP ve MHP ittifak yapacak mı?' sorusuna yöneldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle MHP Genel Merkezi'nde toplantı düzenledi.

"MHP İTTİFAK OLAYI SÖZ KONUSU OLACAKSA BU YASAL OLMALIDIR"

Bahçeli, İttifak iddilarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "MHP ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından, seçim, siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir. Bu ittifakı izah edebilmek için; partilerin aldıkları oy oranıyla Türkiye genelinde geçirdikleri sıkıntıları ifade ederken bir cümle sarf etmişizdir 'yüzde 10 barajı ağır bir barajdır.' Hala doğru ve doğru zamanda sarf edilmiştir. Bu sözler üzerine, basında yer alır almaz, TV'de yorumcular 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir. Onun için yüzde 10 barajı ağır demektir.' denildi. Kamuoyu yönlendirme ile görevlendirilmiş şahsiyetler ölçüyor, biçiyor 'MHP bir çıkış yolu olarak barajı aşamayacağı için bir başa bir şey söylüyor diye…' sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek, gelecekteki birtakım siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içine giriyorlar.

MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreç, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, farklılaştırmak ayrımlarla her türlü krizi, kaosu davet etmek doğru bir şey değildir. Bugün bu süreç başlamıştır. Bu sürecin anayasal desteklerini sağlayan partiler bir anlayışla hareket etmek durumundadır. 'Siyasi şartlar değişti, Türkiye şöyle oldu ben şunu düşünüyorum' deme hakkına sahip değildir. Ne demek istediğim tam olarak anlaşılıyor mu? MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada, kamuoyunda halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz bütün kurum ve kuralları ile uygulamasına öncülük ve önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konur 'ben böyle bir yola girmek istemiyorum' derse, o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır. MHP, Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak birliğini, dirliğini dikkate alarak, etrafımızdaki ateş çemberlerini yurt içinde ve yurt dışındaki bir takım kaosçu faaliyetleri de gözönünde bulundurarak eğer yeni bir sürece girilmişse, bu sürecin başlaması 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman 2019'da MHP, cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir.

"MHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI YOKTUR. ERDOĞAN ADAY OLURSA DESTEKLERİZ"

Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. Bu partileri ilgilendiren bir konudur. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. MHP, ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir."