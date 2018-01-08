08/01/2018 11:02


Demirtaş'ın kararı sonrası üç isim gündemde

hdp haberleri

Geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP yönetimine gönderdiği mektupla 11 Şubat’taki kongrede aday olmayacağını açıklamıştı

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre ocak bitmeden HDP’nin yapacağı 15 konferansta parti tabanı ve delegelere kimi eş genel başkan olarak görmek istedikleri sorusu yöneltilecek. Söz konusu toplantılardan çıkacak sonuç, HDP’nin yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra nihai bir isim belirlenecek.

HDP’nin yetkili kurullarında tartışılmasa da parti kulislerinde kimin eş genel başkan olabileceği konusunda pek çok isim dile getiriliyor. Bu kapsamda öne çıkan isimlerin başında HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İmralı Heyeti üyesi ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geliyor. Üç isim arasında Baydemir ağırlık kazanıyor.

 

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