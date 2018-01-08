Devlet Bahçeli açıkladı MHP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamada MHP'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini açıkladı

MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alacağını belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, anayasa değişikliği ve halkoylamasıyla kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, tartışmak, farklılaştırmak, demokrasiden yana bilmem kimden yana diye ayrımlarla her türlü kaosu, krizi davet etmek doğru bir şey değildir. “Siyasi şartlar değişti, ben şöyle düşünüyorum” demek durumunda değillerdir. MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada beraber hareket ettiğimiz, halkoylamasında beraber hareket ettiğimiz, uygulamasına önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye’nin hayrına olacağı inancındayız. Daha net olarak ifade ediyorum, herhangi bir sebeple Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, “ben böyle bir yola girmek istemiyorum” der ise o kendisinin bileceği iştir. Ama başlatılan bir ruha MHP sadıktır. Bu yeni ruh, Yenikapı meselesini de iyi anlamak lazımdır" dedi.

2018 SİYASİ OLARAK HAREKETLİ YIL OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli sözlerine şöyle başladı: "Bazen yanlış yorumlarla MHP’yi küçültücü ve karalayıcı üsluplara da şahit oluyoruz. Anında cevap verme imkanımız olmuyor olsa da arkadaşlarımıza tavsiyemiz sabırlı olmalarıdır. Birçok yanlış bilgi akışı var. Haksız değerlendirmeler var. Gerçekleri belirten konuşmalar var ama bazen de olayları saptıran konuşmalar olmaktadır.Burada bulunan, güzel sofrayı şereflendiren arkadaşlarımız olarak aklınızda ne varsa, ne merak ediliyorsa bunu açıklıkla sormanızı, samimi bir üslupla cevap vermeyi tercih etmekteyim.2018 yılı siyasi olarak çok hareketli olacaktır. TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye’yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye’nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019’dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019’dur."