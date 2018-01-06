Bakan Özhaseki'nin bulunduğu uçakta büyük panik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre önce Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı

Bakan Özhaseki'nin de içinde bulunduğu Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakta kalkıştan bir süre sonra koku hissedildi.

Bunun üzerine uçak, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçak havalimanına sorunsuz inerken, havaalanında tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır edildi.Bakan Özhaseki, Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla Ankara'ya hareket etti. Uçağın inmesine neden olan kokunun, uçağın altında bulunan kamera sisteminden kaynaklandığı öğrenildi.