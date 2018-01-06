06/01/2018 14:41


Bakan Özhaseki'nin bulunduğu uçakta büyük panik

Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre önce Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı

Bakan Özhaseki'nin de içinde bulunduğu Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakta kalkıştan bir süre sonra koku hissedildi.

Bunun üzerine uçak, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçak havalimanına sorunsuz inerken, havaalanında tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır edildi.Bakan Özhaseki, Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla Ankara'ya hareket etti. Uçağın inmesine neden olan kokunun, uçağın altında bulunan kamera sisteminden kaynaklandığı öğrenildi.

 

Mehmet Özhaseki
Bakan Özhaseki'nin bulunduğu uçakta büyük panik
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderinden Ankara'da hükümete yönelik sert eleştiriler
Sigmar Gabriel
Almanya Dışişleri Bakanından Türkiye hakkında flaş açıklama
Cenk Tosun
Cenk Tosun Everton'a transferiyle bir ilki yaşadı
Asena Atalay
Asena Atalay Caner'den kalan son izi sildirdi
İlgili Haberler
kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Ankara'da hükümete yönelik sert eleştiriler

Sigmar Gabriel

Almanya Dışişleri Bakanından Türkiye hakkında flaş açıklama

Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı 'Teröre karşı Türkiye'yle iş birliğimiz var'

İdris Baluken

HDP'li vekil İdris Baluken 16 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Son Dakika Haberleri
Cenk Tosun

Cenk Tosun Everton'a transferiyle bir ilki yaşadı

Asena Atalay

Asena Atalay Caner'den kalan son izi sildirdi

Burak Yılmaz

Trabzonspor'da şok Burak Yılmaz aniden yere yığıldı

Fethullah Gülen

Fethullah Gülen'in firari yeğeni İstanbul'da yakalandı

 Yazarlarımız
turker erturk

Halk Hareketi Mi Yoksa Kışkırtma Mı

İran’da, 28 Aralık 2017’de Meşhed kentinde başlayan, hızla diğer kentlere yayılan, yeni yılın ilk günlerinde de devam eden ve kontrolden çıkacakmış gibi gözüken halk hareketleri, ...

Devam