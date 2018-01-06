06/01/2018 14:34


Almanya Dışişleri Bakanından Türkiye hakkında flaş açıklama

Sigmar Gabriel

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Goslar’da bir araya geldi

Berlin ve Ankara yönetimi bir süredir siyasi gerilimler yaşıyordu. Ancak son haftalarda iki ülkeden de tansiyonu düşürmeye dair açıklamalar geliyordu.Çavuşoğlu, bu hafta Alman haber ajansı DPA'ya verdiği mülakatta, “Özellikle Sigmar Gabriel ile iyi bir diyaloğumuz var. İki tarafın da ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu düşünüyorum. 2018'den daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum.” demişti.

Çavuşoğlu, bir grup gazeteciyle çarşamba günü Ankara'da yaptığı toplantıda da "Almanya ile hiçbir problemimiz yok ama Almanya'nın bizimle problemi var." demiş, Almanya ve bazı ülkelerin sorunlarının ne olduğunu söylemesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya tarafından da son dönemde olumlu mesajlar geldi. Gabriel, geçen ay Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun gibi kararların güvenin yeniden inşa edebileceğine ve ilişkilerin rahatlayabileceğine dair umut verdiğini ifade etmişti.


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