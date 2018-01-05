05/01/2018 05:37


HDP'li vekil İdris Baluken 16 yıl hapis cezasına çaptırıldı

İdris Baluken

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken örgüt üyeliği ve propagandası suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi

İdris Baluken'in avukatı Mesut Beştaş, 14 aydır tutuklu yargılanan Baluken ''örgüt üyeliği" iddiasıyla 7 yıl 6 ay, ayrıca farklı parti faaliyetlerinden "örgüt propagandası" ve "silahlı örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla sekiz olaydan da ceza aldığını söyledi.

Beştaş, müvekkiline "örgüt üyeliği" de dahil olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini söyledi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Baluken hakkında, 2011-2015 yılları arasında katıldığı 10 ayrı yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaktan, ayrıca HDP'yi temsilen katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

"Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ile suçlanan Baluken'in ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar ceza isteniyordu.

İmralı heyetindeydi

İdris Baluken, çözüm sürecinde İmralı heyeti üyesi olarak defalarca İmralı ve Kandil ile görüşmeler yapmış, müzakerelerde yer almıştı.HDP Eş Genel Başkanlarıyla birlikte 4 Kasım 2016'da tutuklanan Baluken, 30 Ocak 2017'de ilk duruşmada tahliye olmuş, savcılığın itirazı üzerine iki gün sonra yeniden tutuklanmıştı.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayı izleyen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ise karar sonrası yaptığı açıklamada, mahkemeden adil bir yargılama beklemediklerini, hukuksuzluğun devam edeceğini bildiklerini söyledi.

Serpil Kemalbay, kararın HDP'ye yönelik bir "soykırım operasyonu" olduğunu savundu.HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de BBC Türkçe'ye yaptığı açıkalmada, Baluken'e verilen cezanın hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Taşçıer, "Hukuki ve adil bir yargılama değildi, İdris Baluken şahsında seçmenleri ve Kürt halkının cezalandırıldı" dedi. TBMM'nin yasama dokunulmazlığını kaldırdığı Baluken halen Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.


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