Bakanlık Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i de görevden aldı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi, hurriyet.com.tr'ye konuştu. Aynı zamanda Bağımsız İBB Meclis Üyesi olan Sipahi, yaptığı kısa açıklamada, kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyip, “Bir yanlışlık var galiba. Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum. Hakkımda açılmış herhangi bir dava ve soruşturma yok. Bakan düzeltecek” dedi.

CHP’den Beşiktaş İBB Meclis üyesi seçilip, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sipahi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.

GALATASARAY ADASI'NA CAMİ ÖNERİSİ

Sipahi'nin adı Hollanda tepkisinin ardından Haziran da Galatasaray Adası'na cami önerisiyle gündeme gelmişti.Sipahi, 'Gelin önce boğazın ortasında bulunan Su Ada’ya bir cami inşa edelim, ardından da o camide verilecek ilmi eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve de büyüklerimizin vakitlerini geçirebilecekleri bir çekim alanı imar edelim” demişti.

GÖZALTINA ALINMIŞ, CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Sipahi, bir dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı da yapmıştı. 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Sipahi, CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçilmiş, 2015'te Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle istifa etmişti.Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın ‘vekili’ olarak görev üstlenmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY İBB MECLİSİ KARIŞMIŞTI

İBB Meclisi’nde geçtiğimiz ay CHP’li İBB Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, Hüseyin Avni Sipahi hakkında, Amerika’da görülen Reza Zarrab davasında tutuklama kararı olduğunu iddia etmişti. Aydoğdu’nun suçlamasına sinirlenen Sipahi, “Benim Amerika’dan haberim yok. Sana FETÖ'cüler mi haber getirdi” diye sinirlenip, İBB Meclis Salonu terk etmişti.

AYDOĞDU, “BİLGİYİ AK PARTİ GRUBUNDAN ALDIM” DEMİŞTİ

Tartışmanın ardından Hürriyet’e konuşan Aydoğdu, bu bilgiyi nasıl edindiğine ilişkin şu açıklamada bulunmuştu: “Geçen ay, İBB Meclis toplantısı öncesi, AK Parti Grubu’nda, AK Parti kurucusu olduğunu belirten meclis üyesi bir avukat hanım, kızının Amerika’da Reza Zarrab davasını takip ettiğini, bu takip esnasında, savcının Youtube’daki delillere dayanarak, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebinde bulunduğunu kendisine aktardığını söylüyor. Meclis üyesinin bu konuşması esnasında Beyoğlu Belediye Başkanı, CHP’li bir belediye başkanını arayıp, ‘Haberin var mı?’ diyerek, Amerika’daki davada savcının Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebi olduğunu ve mahkemece kabul edildiği yönünde bilgilendiriyor. Bilgi bu. Ben de buradan öğrendim. Bilgiyi AK Parti grubundan aldım.”

Kaynak: Hürriyet