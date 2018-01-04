04/01/2018 07:32


Selahattin Demirtaş Şubat ayındaki kongrede aday olmayacak

Selahattin Demirtaş

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin Şubat ayında yapılacak 3. olağan kongresinde Eş Genel Başkanlık için aday olmayacağı öğrenildi

Partinin yönetimi ve tabanında Demirtaş’ın tekrar aday olması talebine karşın Demirtaş’ın bu kararı “kendi durumunun belirsizliğini koruması” ve “partiyi rahatlatmak” adına aldığı dile getirildi. HDP’nin 3. olağan kongresine yönelik parti içinde çalışmalar devam ederken, Edirne Cezaevi’nde bir yılı aşkın süredir tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’tan sürpriz bir karar geldi.

Hem parti yönetimi hem de parti tabanında ağırlıklı olarak Demirtaş’ın tekrar aday olması beklenirken, Demirtaş tekrar aday olmama yönünde karar aldı. Demirtaş’ın; tutuklu olduğu süre boyunca HDP’nin yıprandığı; HDP’nin kendisinden daha önemli olduğu görüşünde olduğu öğrenilirken, bu kapsamda kendi durumunun belirsizliğini koruması ve partiyi rahatlatmak için kongrede eş genel başkanlık görevi için yeniden aday olmayacağı dile getirildi. Demirtaş’ın bu kararı parti içinde üzüntüyle karşılanırken, parti yönetimi Demirtaş’a onursal başkanlık unvanı verilmesini tartışmaya açtı. Öte yandan Demirtaş’ın durumuna göre 2019 seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi de şimdiden değerlendiriliyor. HDP milletvekilleri daha önce Ankara’da yapılacağı duyurulan toplantıyı bugün Diyarbakır’da gerçekleştirecek. İki gün sürecek toplantılarda ana gündem maddesinin Demirtaş’ın aday olmama kararı ve yeni eş genel başkanların kim olacağı konuları oluşturacak. Demirtaş geçen ekim ayında parti yönetimine “Gerekirse bırakabilirim. Parti meclisinde görev yapabilirim” görüşünü iletmişti. Ancak parti içinde Demirtaş’la yola devam edilmesi yönünde bir görüş bulunuyordu.

 
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