04/01/2018 06:31


Kritik görüşme öncesi Fransa'dan Ankara'yı kızdıracak açıklama

macron ve erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdooğan'ın yarın yapacağı Paris ziyareti öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, Ankara'yı kızdırabilecek bir açıklama geldi

Macron, otoriter rejimlerin ortadan kaldırdığı ilk özgürlüğün basın özgürlüğü olduğunu buna karşılık sonuç almak amacıyla diyaloğun kesilmemesi gerektiğini belirterek Türkiye’yi örnek gösterdi. Diyaloğa rağmen Türkiye’de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayan Macron, konuyu Erdoğan ile görüşmesinde gündeme getireceğini söyledi.

Fransa’nın basın özgürlüğü konusunda kendisiyle aynı değerleri paylaşmayan rejimlerle diyalog kurmayı reddetmemesi gerektiğine değinen Macron, “Basın özgürlüğü özel bir özgürlük değil. Özgürlüğün en yüksek ifadesi. Bunun için otoriter rejimlerin ortadan kaldırdığı ilk özgürlük oluyor. Bu kabul edilemez bir durum” dedi.

Mümkün olan her zaman tutuklu gazetecilerin serbest kalması için müdahale etmeleri gerektiğini ifade eden ve bu alanda geçtiğimiz dönemde tutuklanıp bir süre sonra serbest bırakılan Fransız gazeteciler bağlamında Türkiye ile iki sınama yaşadıklarının altını çizen Macron, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derhal serbest bırakılmaları için doğrudan görüştüm” dedi.

Basın özgürlüğüne kötü muamele edilen Avrupa ülkeleri olarak da Rusya ve Türkiye’yi örnek gösteren ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de dile getirdiğini hatırlatan Macron, diyaloğa rağmen Türkiye’de aralarında Avrupalı gazetecilerin de olduğu çok sayıda tutuklu gazeteci bulunduğunu söyledi. 

Konuyu Erdoğan ile görüşmesinde de gündeme getireceğini ifade eden Macron şunları söyledi: “Türkiye ile görüşmelerde, görevlerini yapmaları engellenen tutuklu gazetecilerin durumuna atıf yapmayı sürdüreceğim. Bunu saygı içinde ancak değer ve çıkarlarımızı koruma kaygısıyla yapacağım.”


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