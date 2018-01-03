03/01/2018 17:09


CHP liderinden o isimle sürpriz görüşme

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yarın bir araya gelecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hem referandum sürecinde partisini ziyaret eden liderlere iade-i ziyarette bulunacak. Hem de Anayasa değişikliği sonrasında çıkarılacak uyum yasaları için bir dizi görüşme yapmak üzere randevu istedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’dan da randevu isteyen Karamollaoğlu, liderlere “Adil Sistem, Adil Seçim” dosyasıyla gidecek.

Karamollaoğlu’nun bu çerçevede yarın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 12.00’de görüşeceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu adına geçen hafta Cuma günü tüm partilere randevu başvurusunda bulundu. İlk randevu Kılıçdaroğlu’ndan geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cuma günü görüşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN HENÜZ YANIT YOK

Referandum öncesinde Anayasa değişikliğine destek için Saadet Partisini ziyarete giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan ise Karamollaoğlu’na henüz randevu gün ve saati bildirilmediği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de randevu gününü netleştiremediği öğrenildi. Karamollaoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan da randevu istedi.

KOLTUKTA ADİL SİSTEM DOSYASI OLACAK

Karamollaoğlu, “Adil Sistem, Adil Seçim” adını verdiği dosyasında Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğü’ne dair partisinin tekliflerini sunacak. 22 sayfalık dosyada yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, Hazine yardımının bütün partilere hakça yapılması, seçimlerde partiler arası işbirliği imkanı oluşturulması, basın yayın kuruluşlarının tarafsızlığının temin edilmesi, Cumhurbaşkanı aday göstermek için gerekli 100 bin imzanın şeffaf ve kolay olması ile Meclis İçtüzüğü’ne ilişkin değişiklik talepleri yer aldı.

 

 


kemal kılıçdaroğlu
CHP liderinden o isimle sürpriz görüşme
eser nisan yagmur
Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması
İran’da kardeş kavgasına doğru
Türker ERTÜRK
FARS BAHARI MI GELİYOR
robin van persie
Aykut Kocaman van Persie'yi gözden çıkardı
İlgili Haberler
erdoğan ve ruhani

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile İran'ı görüştü

CHP

CHP'nin Diyanet İşleri'ne tepkisi sert oldu

Deniz Baykal

Ertuğrul Özkök Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İyi Parti

YSK İyi Parti'nin o talebini reddetti

Son Dakika Haberleri
eser nisan yagmur

Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor

Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

İran’da kardeş kavgasına doğru

Türker ERTÜRK

FARS BAHARI MI GELİYOR

robin van persie

Aykut Kocaman van Persie'yi gözden çıkardı

 Yazarlarımız
turkker erturk

Türkiyenin En Önemli Güvenlik Sorunu

Geçen yazımda; ABD Başkanı Trump’ın 18 Aralık 2017’de açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nin ülkemiz, bölgemiz ve yer küremiz için ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü ...

Devam