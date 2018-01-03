CHP liderinden o isimle sürpriz görüşme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yarın bir araya gelecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hem referandum sürecinde partisini ziyaret eden liderlere iade-i ziyarette bulunacak. Hem de Anayasa değişikliği sonrasında çıkarılacak uyum yasaları için bir dizi görüşme yapmak üzere randevu istedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’dan da randevu isteyen Karamollaoğlu, liderlere “Adil Sistem, Adil Seçim” dosyasıyla gidecek.

Karamollaoğlu’nun bu çerçevede yarın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 12.00’de görüşeceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu adına geçen hafta Cuma günü tüm partilere randevu başvurusunda bulundu. İlk randevu Kılıçdaroğlu’ndan geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cuma günü görüşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN HENÜZ YANIT YOK

Referandum öncesinde Anayasa değişikliğine destek için Saadet Partisini ziyarete giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan ise Karamollaoğlu’na henüz randevu gün ve saati bildirilmediği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de randevu gününü netleştiremediği öğrenildi. Karamollaoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan da randevu istedi.

KOLTUKTA ADİL SİSTEM DOSYASI OLACAK

Karamollaoğlu, “Adil Sistem, Adil Seçim” adını verdiği dosyasında Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğü’ne dair partisinin tekliflerini sunacak. 22 sayfalık dosyada yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, Hazine yardımının bütün partilere hakça yapılması, seçimlerde partiler arası işbirliği imkanı oluşturulması, basın yayın kuruluşlarının tarafsızlığının temin edilmesi, Cumhurbaşkanı aday göstermek için gerekli 100 bin imzanın şeffaf ve kolay olması ile Meclis İçtüzüğü’ne ilişkin değişiklik talepleri yer aldı.