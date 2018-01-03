03/01/2018 13:58


Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile İran'ı görüştü

erdoğan ve ruhani

İran'da 28 Aralık tarihinden bu yana devam eden olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi. Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.


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