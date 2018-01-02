02/01/2018 10:55


Ertuğrul Özkök Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Deniz Baykal

Almanya'da tedavisine devam edilen Deniz Baykal Geçtiğimiz gün bacağı kırılan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ü aradı. Özkök, görüşmenin ardından Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İşte Ertuğrul Özkök, köşesinden Baykal'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi.

İLK ARAYAN BAYKAL OLDU

Yıllar önce böbrek taşı düşürdüğümde ilk arayan kişi rahmetli Süleyman Demirel olmuştu... Bu defa daha büyük bir sürpriz oldu... Telefonum çaldı... Arayan Deniz Baykal’ın kızı Aslı... “Babam konuşmak istiyor” dedi ve telefonu verdi...

Deniz Bey “Geçmiş olsun” dedi... Ben de ona “Dönüşünüzü bekliyorum. Çok iyi bir şişe şarabım var ve birlikte caz dinleyeceğiz” dedim...Fark ettim ki, bu yıl aldığım en güzel yılbaşı hediyesi Deniz Bey’in sesiydi...

Özlemişim onun sesini ve sağlık haberini...

 

 

 


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