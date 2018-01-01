Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e yönelik sert eleştiriler

Fox TV Ana Haber bülteni spikeri Fatih Portakal, canlı yayında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi

Fatih Portakal'ın Meral Akşener ile ilgili sözleri şöyle;"Yeni hiçbir şey sunmuyor. İşsizlik, asgari ücret, dış politika, içerideki kutuplaşma hakkında ne yapacak bilmiyoruz. Günlük siyaset üzerinden mesaj veriyor. Eski siyasetçi alışkanlıklarından kurtulamamış. Vaat var ama havada kalıyor bazı şeyler. Somut bir şeyler duymak isterim."

Fatih Portakal daha önce programında Meral Akşener'i konuk etmiş ve Akşener de o programda "Ben başbakan olacağım" açıklamasını yapmıştı.