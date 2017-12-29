29/12/2017 08:33


CHP lideri yanıtladı Cumhurbaşkanı adayı olacak mı

kemal kılıçdaroğlu

Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu programı konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılı için planını anlattı

CHP’nin 2019yılı için planını anlatan Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında çok güzel şeyler yapacağız. Tüm taşeronlara kadro vereceğiz” dedi. “Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz?” sorusuna ise, “Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir” ifadelerini kullandı.Kurultayda tek aday mı olacaksınız? sorusuna da cevap veren CHP lideri, “Bilmiyorum,  Demokrasi var bizde. Biz koltuklara mahkum değiliz” dedi.

 

 


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