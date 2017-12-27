27/12/2017 07:56


Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül'e KHK çıkışı

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Abdullah Gül'ün yeni KHK'lara yönelik eleştirisine yanıt verdi

Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin sivilllere yargı zırhı sağlayan KHK düzenlemesiyle ilgili Abdullah Gül'ün eleştirilerini sorması üzerine, "KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" diye yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Gül, twitter hesabı üzerinden "KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir." açıklamasını yapmıştı.

''Darbeyi önlemek adına memleketin, milletin geleceği yönünde durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.

DÜZELTME YAPILMAYACAK

Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor, ona yapılan küçük bir ilave, sivillerin de o darbede karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır; bunu anlamak mümkün değil.''

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