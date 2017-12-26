26/12/2017 10:48


Tartışılan madde için Adalet Bakanından açıklama

Abdulhamit Gül

696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." dedi. Gül'ün sözlerinden satır başları şöyle:

-Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor."

-Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir.

-Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi.

-Kastedilen terör eylemi darbe girişimidir.

-Milis yorumları için hukuki dayanak yok.

'TEK TİP KIYAFET'

Adalet Bakanı Gül, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.

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