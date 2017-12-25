Abdullah Gül 'Yeni KHK'nın gözden geçirileceğini umuyorum'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

İşte Abdullah Gül'ün yayınlanan yeni KHK ile ilgili Twitter hesabından yaptığı o açıklama:

'15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir.'

'İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.'