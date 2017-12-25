İsmet İnönü vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'de anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 44. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı

Anıtkabir'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Başbakanlığı temsilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller de yer aldı. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyma ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, heyet İnönü’nün Anıtkabir’deki mezarı başına geçti. İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Heyet resmi törenin ardından İnönü ailesine başsağlığı dileklerini sundu.