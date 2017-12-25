25/12/2017 13:32


İsmet İnönü vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'de anıldı

İsmet İnönü

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 44. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı

Anıtkabir'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Başbakanlığı temsilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller de yer aldı. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyma ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, heyet İnönü’nün Anıtkabir’deki mezarı başına geçti. İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.  Heyet resmi törenin ardından İnönü ailesine başsağlığı dileklerini sundu.

İlgili Haberler
696 sayılı KHK

AK Parti'den 696 sayılı KHK ile ilgili açıklama

kemal kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı erdoğan

CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açtı

CHP

CHP yeni KHK'ları görüşmek için bugün olağanüstü toplanıyor

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı

Son Dakika Haberleri
Ahmet Şık

Mahkeme başkanı ile Ahmet Şık tartışınca duruşmaya ara verildi

şehit haberleri

Şemdinli'den acı haberler peş peşe geldi şehit sayısı artıyor

asgari ücret zam

Yeni yılda asgari ücret kaç lira olacak

Prof. Dr. Ahmet Ercan

İzmir'deki depremin ardından uzman isimden kritik açıklama

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam