25/12/2017 13:22


AK Parti'den 696 sayılı KHK ile ilgili açıklama

696 sayılı KHK

AKP Sözcüsü Mahir Ünal dün yayınlanan 696 sayılı KHK ile ilgili açıklama yaptı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) “darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği” ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu düzenleme 15-7-2016’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.

KHK’daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil. Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık.

Birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. 16. bütçesini yapmış AK Parti’nin 16 yıldan beri bu ülke için neler yaptığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, gelişmesi için 16 yıldan beri ne yaptığımız ortadadır. Bu yalanları yapanların da ne yaptıkları ortadadır. Birisi bir söz söylediği zaman lütfen önce söze bakın, sonra sözü söyleyene bakın. “Türkiye’de bir kargaşa bekleniyor…” Öyle bir şey söz konusu değil. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla kabul etmiyoruz.

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