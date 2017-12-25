25/12/2017 13:19


CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açtı

kemal kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı erdoğan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MAN adası belgeleri nedeniyle kendisine “Mankafa” tabirinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruş değerinde dava açtı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, ”Erdoğan hakkında özellikle 5 paralık dava açılmıştır” denildi.Celal Çelik hazırladığı dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık'ta AKP'nin Yalova il başkanlığı toplantısında, yakınlarına ait olduğu iddia edilen para transfer bilgilerinin yer aldığı MAN Adası belgeleri ile ilgili sözleri hatırlatıldı. Dilekçede, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için “Mankafa, FETÖ'cü, yalancı, ana hıyanetin başındaki zat” şeklinde sözler sarf ettiği belirtilerek, bu kelime ve cümlelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Erdoğan'ın davacıya sürekli hakaretlerde bulunduğu savunulan dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, “Siyasiler en ağır eleştirilere katlanmak zorundadır şeklindeki yargı kararlarına saygısı ve ifade özgürlüğüne verdiği önemden ve dahası paraya önem vermemesinden dolayı bugüne kadar dava açılmaması yönünde hareket ettiği” belirtildi ve şöyle denildi:

”Buna karşın Erdoğan'ın yaptığı açıklama düşünce açıklaması kapsamında görülemez ve hakaret kapsamında kalmaktadır. Genel Başkan özellikle davalının paraya verdiği önemden hareketle, davalının kişiliğini gözeterek ‘5 paralık' dava açılması talimatı verdiğinden, eldeki davada da 5 kuruşluk dava açılması yoluna gidilmektedir. Erdoğan, gurur ve onur kırıcı, kişilik değerlerine zarar verici söz ve yorumlarda bulunarak eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır”

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