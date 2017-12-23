23/12/2017 19:31


Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyanların "Noel Bayramı"nı kutladığı mesaj yayınladı

Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir. Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı kutluyor, Noel'in bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

 

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