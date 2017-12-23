23/12/2017 07:38


TBMM'de Deniz Gezmiş tartışması

deniz gezmiş

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Deniz Gezmiş'in idamında CHP'lilerin de imzasının olduğunu açıklaması üzerine ortam gerildi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın da “Tarihi eşeleyerek, Gezmiş'i aklamaya çalışmayın…” sözleri gerilime neden oldu. CHP'li Özgür Özel, “Deniz Gezmiş bu grubun onurudur, yaşasa biz de vekil olurdu. Başkanın ‘aklama' sözünü de kınıyorum” dedi.

AKP'li Bülent Turan, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ‘parkasız Deniz Gezmiş'e benzettiği için eleştirildiğini hatırlattı ve “Deniz Gezmiş kahraman da Tayyip Erdoğan'a benzetilmez de o zaman niye astınız bu adamı? Asan sizsiniz, savunan sizsiniz! 28 CHP vekili Deniz Gezmiş’in asılmasına ‘evet' demeseydi belki bugün vekilinizdi. Hem asacaksın hem sahip çıkacaksın! Ama cibilliyet meselesi” dedi.

‘GEZMİŞ BİZİM ONURUMUZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezmiş'in idam edilmesinde kabul oyu veren 28 milletvekilinin daha sonra CHP'den ayrıldığını hatırlatarak, “Elbette Deniz Gezmiş bu grubun onurudur. Elbette bizde milletvekili olurdu'  dedi. Tartışma uzayınca oturumu yöneten Kahraman, “Tarihi eşeleyerek, Gezmiş’i ak'lamaya çalışmayın” ifadesini kullandı. CHP'li Özel, ‘aklama' sözünden dolayı başkanı özür dilemeye davet etti. Başkan, “fikirler şahıslara aittir.”diye sözlerinin arkasında durdu.  Özel de “O sözünüzden dolayı CHP olarak kınıyoruz” dedi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, “Türkiye aslında bir hanedan tarafından yönetiliyor. Mahdumun, kerimelerin, hanımefendinin, beyefendinin, damadın, eniştenin devletin hemen hemen bütün iş ve işlemlerine, ne seçilmiş ne atanmış oldukları hâlde, el koydukları bir hanedandan söz ediyoruz. ” dedi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, ‘hanedan' diye eleştirilen Erdoğan'ın ‘denizcinin çocuğu' olduğunu belirterek, “Bu  haksızlık ve hadsizliktir” dedi.

Kaynak: Sözcü


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