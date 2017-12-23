Erdoğan ve Putin görüşmesinde neler konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede Suriye'nin Doğu Guta bölgesine insani yardımların ulaştırılması konusu ele alındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın dün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ana gündemini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasının yanı sıra Doğu Guta'daki insani dram oluşturdu.Doğu Guta'daki koşulların kötüleşmesinden duyulan endişenin dile getirildiği görüşmede, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve koşulların iyileştirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.