Tatil oylaması Meclis'i karıştırdı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan Genel Kurul'da AKP'nin tatil kararını içeren grup önerisinin oylanması sırasında diğer partiler çoğunluk olmayınca itiraz etti. Karşılıklı itirazlar bir süre sonra tartışmaya döndü

Meclis Başkanı’nın oturumu açmasının ardından AKP’nin TBMM’nin 9 Ocak’ta tatile çıkmasını içeren grup önerisi oylandı. CHP ve HDP hayır oyu verirken MHP çekimser kaldı. AKP kabul oyu verdi. Oylamaya CHP ve HDP, AKP’nin yeterli çoğunluğu olmadığı için itiraz etti. İtirazlar karşılıklı sataşmaya dönüşünce Başkan oturuma ara vererek Grup başkanvekillerini arka odada toplantıya davet etti.