Görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi istedi davaya yayın yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin isteği üzerine davaya yayın yasağı getirildi

İlk duruşmanın görüldüğü davada iki iş adamı ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi de ‘Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar. Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Battal İlgezdi hasta olduğuna dair rapor sunarak katılmazken, İlgezdi'nin avukatı Ali Diren duruşmada hazır bulundu.

Battal İlgezdi'nin avukatı Ali Diren duruşmada, müvekkil ve çocuğunun kişilik haklarının korunması yönünden yargılamanın kapalı olarak yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını talep etti.

Avukat Ali Diren’in, duruşmaların kapalı yapılması ve yayın yasağı talebini değerlendiren Mahkeme Hakimi İbrahim Fikri Talman, “CMK’nın 182/2 maddesinde genel ahlak veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda duruşmanın bir kısmı veya tamamının kapalı yapılacağı hükmü bulunduğu, ancak dava konusu olay ve eylemler itibariyle bu koşulların bulunduğu anlaşıldığından, yargılamanın kapalı yapılması yolundaki istemin reddine, ancak sanığın belediye başkanı sıfatıyla hakkında bazı yayın organlarında yayınlar yapıldığı, bu yayınların dava konusu ile ilgili bulunduğu, ayrıca sanığın bundan dolayı söz konusu basın organları hakkında şikayette bulunduğu ve hala soruşturma yapıldığı gözetilerek, CMK’nın 187/3 maddesi gereğince açık duruşmanın içeriğinin sanık ve aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden bu aşamada duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına” karar verdi.

Duruşmada söz alan Battal İlgezdi’nin avukatı Ali Diren, bir sonraki celse müvekkillerinin hazır edeceklerini belirterek, “Sanık hakkında iddianameye konu mal varlığı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş takipsizlik kararları vardır, bunları sunacağız veya celbini isteyeceğiz. Yine ihaleye fesat suçu ile ilgili olarak soruşturma yapılmış ve dava açılmamasına karar verilmiştir, yapılan itirazlar da reddedilmiştir. Bununla da ilgili beyan ve taleplerimiz olacaktır” dedi.

Sanıklar Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar’ın mazeretlerini kabul eden mahkeme hakimi, diğer sanıklar işadamı Uğur Atalay, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde vekaleten müdürlük yapan İrfan Birinci ve Ataşehir Belediyesi Meclis üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu’nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine, bir sonraki celse tüm sanıkların ifadelerinin alınmalarına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye genelinde yayın yapan bazı gazetelerde mal varlığına ilişkin aleyhine haberler çıkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, kendileri, çocukları ve haberi yapan gazeteler hakkında şikayetçi oldukları belirtildi.

Battal İlgezdi’nin, 2009 yılından 2015 yılına kadar, kendisi ve ikinci kişiler tarafından hesaplarına yatırılan 2 milyon 548 bin 857 lira, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin Euro’yu mal varlığında belirtmediği, bu tutarların kaynağını açıklayamadığı, bunun da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği belirtilen iddianamede ayrıca, Battal İlgezdi’nin kızı T. N.İ. adına kayıtlı iki gayrimenkulün parasal kaynağının tespit edilemediği ifade edildi.

Belediye tarafından bir şirkete ihale ile yaptırılan Erguvan Barış Parkı işinde belediyenin zarara uğratıldığı da iddia edilen iddianamede, Battal İlgezdi’nin, “Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” ve “Haksız mal edinme ve gizlenme” suçlarından 12 yıla kadar, işadamları Uğur Atalay, Mehmet Ali Uzunlar, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vekil müdürü İrfan Birinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu'nun ise “Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: SÖZCÜ